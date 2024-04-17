Эксклюзив 17 апреля 2024, 11:26 Уникальный опыт. Почему в Подмосковье зафиксировали самый низкий в РФ уровень безработицы Скородумова: у Подмосковья уникальный опыт в сфере трудоустройства жителей Freepik

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В Московской области зарегистрировали самый низкий по России уровень безработицы. Опыт трудоустройства в регионе уникален по многим параметрам, рассказала в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

В Подмосковье, по официальным данным, около восьми тысяч безработных, а вакансий — более 80 тысяч.

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«Опыт Московской области действительно уникальный — начиная с комплексной модернизации Центра занятости с 2021 года. <…> Сегодня все услуги для населения максимально доступны. <…> Соискатель или безработный может уйти с готовым резюме, которое сделает на тренинге, и совет ему даст карьерный консультант. Раньше были только семинары и лекции, теперь — реальный продукт. Определяются сильные и слабые стороны и то, как слабые стороны показать работодателю с правильной стороны, людей готовят к собеседованию», — сообщила Скородумова.

Единый Центр занятости фактически присутствует в двух городских округах — Подольске и Ногинске, — но услугами можно воспользоваться, в том числе, в МФЦ и даже из дома, а в сэкономленное время — пройти собеседование.

По словам Скородумовой, многие соискатели знают лишь пару крупных ресурсов для поиска работы. В Центре занятости им помогают находить новые каналы. Профессиональный коуч выстраивает карьерные треки (цепочку карьерных этапов с учетом потребностей и целей каждого сотрудника).

«У нас инвестиционно привлекательный регион: несмотря на ситуацию на рынке труда, в разных округах открываются производства, предприятия, и большие компании заинтересованы в том, чтобы развивать свое дело в Подмосковье. И уровень зарплат в Московской области конкурентоспособен и достаточен для того, чтобы работать рядом с домом», — добавила собеседница «360».

Если раньше жители Подмосковья стремились работать в основном в Москве, то сейчас примерно на 15% больше сотрудников находят ее, не выезжая.

Кстати, среднестатистический подмосковный безработный — женщина старше 46 лет с высшим образованием.