Общество 18 апреля 2023, 14:56 Милонов устроил скандал в вейп-шопе и пообещал привести собаку с расстройством желудка Депутат Госдумы Милонов пригрозил закрыть вейп-шоп в Пушкино за нарушение правил торговли РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов нагрянул с проверкой в вейп-шоп в Пушкино и устроил скандал, возмутившись несоблюдением законодательства о торговле никотинсодержащими товарами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Парламентарий обругал продавца за то, что витрины магазина не были закрыты. Несколько раз назвал владельца торговой точки и сотрудника геями, а также пообещал привести в магазин свою собаку, которая страдает расстройством желудка. Он также потребовал личной встречи с хозяином вейп-шопа, но она не состоялась. Когда хозяин магазина приехал, Милонов уже ушел вместе со своими сопровождающими.

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По данным «Фонтанки», Милонов побывал в вейп-шопе в Пушкино после жалоб местных жителей. По их словам, никотиносодержащую продукцию там продают несовершеннолетним. Депутат отметил, что попросил навести порядок и предупредил, что во время следующего визита будет составлен протокол.

Напомним, Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов детям. Документ также ужесточает оборот таких устройств, в том числе и тех, которые не содержат никотин.