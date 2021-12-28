Милонов призвал приравнять эскортниц к проституткам и выгнать их из Москвы

В Госдуме предложили приравнять занятых в эскорт-услугах девушек к проституткам и запретить им жить в крупных городах. Организаторов подобного сервиса стоит наказывать гораздо строже.

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Ura.ru призвал называть вещи своими именами.

«Это проституция. Если они злоупотребляют этим делом, рецидив имеют, высылать за 101 километр, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали — желтого цвета», — сказал парламентарий.

Лучшим выходом он назвал сельскохозяйственные работы. Например, поручить таким девушкам доить коров.

«У них это очень хорошо получится», — заявил Милонов.

Впервые попавшуюся на эскорте девушку, по его словам, можно простить. По всей строгости закона следует разобраться с владельцами таких агентств — привлекать их по уголовной статье за организацию проституции. Чтобы вычислить такую деятельность, нужны алгоритмы в социальных сетях.

Милонов призвал сделать все необходимое, чтобы «эта деятельность стала не гламурной московской, модной, а позорной».