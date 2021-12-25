Милонов заявил о необходимости идеологического воспитания школьников

В российские школы должна быть внедрена система идеологии, воспитывающая в детях правильную и понятную систему ценностей. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил депутат Виталий Милонов.

По словам депутата, в настоящее время никто не занимается воспитанием в школах. Он считает, что нужно создать систему, которая будет одобрена государством. Милонов отметил, что один учитель не поможет решению задачи, этим должен заниматься большой коллектив.

«Нужна яркая, хорошая идея, транспортируемая через детскую организацию как комплексную систему воспитания по примеру пионерской, октябрятской, комсомольской организации», — заявил политик.

Милонов уверен, что без идеологии детям непросто правильно расставить приоритеты в жизни ввиду отсутствия жизненного опыта. Он считает, что это является вопросом национальной безопасности.

«Нужна организация, которая бы вместе с педагогами занималась бы в классе и вне класса некой общей работой, которая давала бы детям социальные лифты, возможность завоевывать авторитет в коллективе», — сказал Милонов.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что ФСБ пресекла более 100 планируемых случаев нападений на школы.