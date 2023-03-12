Общество 12 марта 2023, 20:30 Милонов предложил создать единый реестр запрещенных материалов Депутат Милонов предложил создать единый реестр материалов, не подлежащих распространению

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единый реестр материалов, запрещенных к распространению на территории России. С таким предложением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко и главе Роскомнадзора Андрею Липову. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Издание отмечает, что в России есть доступный перечень экстремистских материалов, который опубликован на сайте Минюста. А вот с другой «запрещенкой» дело обстоит не так прозрачно.

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Милонов подчеркнул, что искажающие исторические события или содержащие пропаганду ЛГБТ материалы ни в какие списки не вносят после суда. А в перечень запрещенных ресурсов записывают только адреса сайтов, на которых был размещен материал. Предложенный депутатом реестр сделает доступным весь список подобных книг, брошюр и фильмов.

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По его словам, это, как минимум, упростит жизнь магазинам, которым негде узнать, запрещены ли книги или фильмы, которые есть у них в продаже.

Ранее Милонов попросил правительство отменить карты болельщика Fan ID. По его словам, эта система оставила футбольные клубы без заработка.