Спорт 05 марта 2023, 23:01 Милонов предложил отказаться от Fan ID Депутат ГД Милонов попросил правительство России отменить карту болельщика РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил председателя правительства Михаила Мишустина отменить так называемую систему действия карты болельщика. Документ, который скоро направят в правительство, попал в распоряжение ТАСС.

По мнению Милонова, система при идентификации спортивных болельщиков на футбольных матчах себя не оправдала. Фанаты неоднократно жаловались на то, что Fan ID сильно тормозит развитие спорта.

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«Поступают сигналы о том, что данная система, буквально, „обезлюдела“ отечественные стадионы, что, в свою очередь, оставляет футбольные клубы и организаторов матчей без заработка», — написал парламентарий.

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Он считает, что российское правительство должно принять необходимые шаги по защите и поддержке массового зрелищного спорта в России.

Также Милонов призвал Минспорт доработать систему Fan ID, чтобы устранить в ней недостатки. Для этого нужно проконсультироваться с представителями Российской премьер-лиги и сообществом болельщиков России. А пока парламентарий посоветовал отменить ее «до устранения острых пробелов, возникших при ее внедрении».

Россияне смогут оформлять электронную карту болельщика на футбольные матчи без посещения МФЦ. Минцифры сообщило о создании отдельного мобильного приложения «Карта болельщика».