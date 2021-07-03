Милонов потребовал вернуть скопинского маньяка в тюрьму

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил изолировать скопинского маньяка Виктора Мохова от общества, указав, что тот систематически нарушает ограничения в рамках административного надзора. Об этом сообщило РИА «Новости».

Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, чтобы он принял меры в отношении скопинского маньяка. Депутат считает очевидным, что Мохов представляет опасность для общества. Парламентарий заявил, что после выхода на свободу Мохов продолжает общаться с журналистами и участвовать в телевизионных проектах, пытаясь заработать на своей дурной славе.

«Уже давно всем понято, что „раскрутка“ в СМИ для Мохова важнее соблюдения закона и уважения к решениям государства и мнению общества. И никакие ограничения, пусть даже установленные судом, он соблюдать не будет», — написал Милонов в своем запросе.

Мохов отсидел в тюрьме почти 17 лет после того, как в 2000 году похитили двух несовершеннолетних девушек, которых насиловал и удерживал в своем подвале почти четыре года.

Ранее скопинского маньяка заподозрили в строительстве нового бункера. Но оказалось, что он просто сажал картошку.