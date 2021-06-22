Скопинского маньяка заподозрили в строительстве нового бункера. Все из-за картошки

Виктора Мохова, который около четырех лет держал в неволе и насиловал двух девушек, заподозрили в создании нового бункера. Однако, по информации телеканала РЕН ТВ, 70-летний Мохов лишь трудится на огороде.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что скопинский маньяк посадил картошку в огороде. Однако даже этим приковал к себе внимание соседей. Тем не менее проверка надзорных органов подтвердила, что он только работал в огороде и ничего противоправного не совершал.

Ранее СМИ писали, что Мохов якобы захотел построить новый бункер. Скопинский маньяк сейчас живет на том же участке, где долгое время удерживал двух девушек.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, почти четыре года он удерживал их в подвале в Скопине. Одна из них, находясь в неволе, дважды рожала от него, однако маньяк отбирал детей. Он морил жертв голодом, избивал резиновым шлангом, держал без света и распылял в подвале слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года они были освобождены.

Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Этот срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

Насильник вернулся в Рязанскую область и первую ночь провел в отделе полиции. Мохов хотел остановиться в гостинице в своем родном городе, но сотрудники отеля, узнав в госте маньяка, со скандалом выгнали его на улицу. После этого его забрали правоохранители.

Следующие шесть лет он будет находиться под административным надзором и не сможет покинуть свой район. В саратовской исправительной колонии, где насильник отбывал срок, уверены, что за 70-летним Моховым нужен строгий надзор.