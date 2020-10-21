Милонов посчитал празднование Хэллоуина опасным во время пандемии

В Санкт-Петербурге в этот день работу всех заведений ограничили до 23.00. Милонов уверен, что этого недостаточно и нужно запретить любые празднования.

«Из-за оккультно-народного происхождения этимологии этого праздника его проведение не должно допускаться. Тем более это праздник, при котором люди близко находятся друг от друга», — заявил депутат.

Ранее Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой запретить школьникам праздновать Хэллоуин. Он подчеркнул, что родители нередко сообщают ему о планах образовательных учреждений провести этот праздник. В этих жалобах говорится о том, что мам и пап заставляют готовить для детей «костюмы нечисти» и тематические выступления.