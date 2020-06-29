Миллион заявлений за 50 минут. Стала известна скорость работы ГАС «Выборы»

«Мобильный избиратель» позволяет каждому участнику голосования по поправкам в Конституцию проголосовать по месту проживания, а не регистрации. Для этого достаточно написать заявление на прикрепление к другому участку. При этом у жителя есть два варианта — он может высказать свое мнение по месту проживания или выбрать удобный для себя участок.

За более чем четыре дня с начала голосования по Конституции, заявления о голосовании по месту проживания подали 3 767 293 россиянина. Из них почти 1,6 миллиона человек обратились в УИК, более 1,4 — в «Госуслуги», свыше 551 тысячи участников голосования — в ТИК, и еще 236,5 тысяч — в МФЦ.

Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» обрабатывает миллион заявлений за 50 минут, координирую более 95 тысяч участков. ГАС «Выборы» включает участника голосования по Конституции в списки по месту проживания, удаляя его из списка по месту регистрации. При этом система гарантирует, что россиянин будет включен в списки голосования однократно — его имя не будет дублироваться после выбора другого участка для голосования.