Общество 12 февраля 2024, 13:41 Микрорайон построят на месте бывшей промзоны Медведково в Москве Гаман: на месте бывшей промзоны Медведково в Москве построят микрорайон Freepik

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Современный микрорайон построят в Москве на месте бывшей промзоны Медведково. Право на благоустройство территории выставили на торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Торги пройдут 5 марта. Инвесторы смогут привести в порядок территории бывшей промзоны Медведково на площади почти 27 гектаров.

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По плану проекта комплексного развития территорий возведут порядка 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов.

«Кроме того, здесь можно будет возвести жилье общей площадью около 252 тысяч квадратных метров. Заявочная кампания продлится до 22 февраля», — рассказал Гаман.

Он также уточнил, что запланировано строительство детского сада на 200 детей, школы на 700 учеников, а также спортивного комплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров. Также инвестор сможет претендовать на получение льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда, если будут соблюдены все условия.

Кроме того, город выставит на торги участок для строительства торгового центра в Новой Москве.