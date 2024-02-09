Москва 09 февраля 2024, 09:01 Город выставит на торги участок для строительства ТЦ в Новой Москве Гаман: Москва выставит на торги участок в поселении Вороновском в ТиНАО Freepik

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Власти планируют через аукцион сдать в аренду земельный участок в Новой Москве. Победитель сможет возвести на нем торговый центр, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Для инвесторов возведение такой недвижимости — отличная возможность для развития бизнеса», — отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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Он уточнил, что на торги по аренде выставят земельный участок площадью 0,1 гектара. Там предпринимателям предложат построить магазин почти в 318 «квадратов». Земля под аренду находится в поселении Вороновское в деревне Косовке около Калужского шоссе.

Инвестор подпишет договор с городом на аренду участка на два с половиной года. В первый год съемщику нужно будет согласовать строительство, еще через девять месяцев — завершить начальный этап работ, в том числе заложить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части.

Достроив ТЦ, инвестор сможет стать собственником здания и выкупить земельный участок по исключительному праву.

Москва также проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).