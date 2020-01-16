Михалков предложил поменять Жириновского вместо гимна

Режиссер Никита Михалков предложил поменять Владимира Жириновского в ответ на слова лидера ЛДПР о сокращении гимна. Жириновский ранее заявил, что гимн слишком длинный и поэтому сложен для исполнения.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — сказал РИА «Новости» Михалков.

Выступая на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы, Жириновский предложил убрать из гимна два припева. По его мнению, в нынешнем виде гимн сложно исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

Сергей Михалков — отец Никиты Михалкова — является автором текста к гимну СССР на музыку Александра Александрова, поэт также сделал две его редакции, в 1977 и в 2000 годах.

Другой сын поэта Андрей Кончаловский в ответ на слова Жириновского сказал, что гимн можно назвать длинным. В то же время он вспомнил слова своего отца о том, что это «не литература, а политический документ», который должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

«Гимн прекрасный. Когда писался новый текст, Сергей Владимирович решил не менять форму, хотя, может, и можно было сократить», — отметил Кончаловский.