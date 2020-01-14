«Не надо вмешиваться». Лещенко оценил предложение Жириновского сократить гимн России

«Я настаиваю, давайте подправим гимн. Когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна. Пожилым людям тяжело, женщинам, детям», — заявил Жириновский.

Лещенко предложил не воспринимать слова депутата всерьез.

«Это очередная попытка привлечь внимание к своей персоне», — пояснил народный артист РСФСР.

Певец также обратил внимание на то, что на самом деле «гимн целиком никто никогда не поет».

«Но гимн должен существовать в том виде, в котором он был создан. Это наша история. В нее не надо вмешиваться. Пусть она сохраняется. И вообще, я не знаю, где Владимир Вольфович услышал, что гимн поют от начала и до самого конца, потому что на спортивных состязаниях, каких-то конференциях и прочих мероприятиях исполняется, как правило, только один куплет и припев», — заключил Лещенко.