    14 января 2020, 15:50

    «Не надо вмешиваться». Лещенко оценил предложение Жириновского сократить гимн России

    Ольга Ситникова

    Ранее глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал сократить государственный гимн. Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко не поддержал идею политика. Об этом сообщило РИА ФАН.
    «Не надо вмешиваться». Лещенко оценил предложение Жириновского сократить гимн России

    «Я настаиваю, давайте подправим гимн. Когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна. Пожилым людям тяжело, женщинам, детям», — заявил Жириновский.

    Лещенко предложил не воспринимать слова депутата всерьез.

    «Это очередная попытка привлечь внимание к своей персоне», — пояснил народный артист РСФСР.

    Певец также обратил внимание на то, что на самом деле «гимн целиком никто никогда не поет».

    «Но гимн должен существовать в том виде, в котором он был создан. Это наша история. В нее не надо вмешиваться. Пусть она сохраняется. И вообще, я не знаю, где Владимир Вольфович услышал, что гимн поют от начала и до самого конца, потому что на спортивных состязаниях, каких-то конференциях и прочих мероприятиях исполняется, как правило, только один куплет и припев», — заключил Лещенко.