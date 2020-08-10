Михаил Ефремов перенес инсульт из-за матча московского «Спартака» с «Сочи». Актера обнаружил на полу в квартире его сын, пишут СМИ.

Дверь в квартиру Ефремова была открыта, сын зашел и увидел отца на полу. Актер не мог говорить и шевелиться, передает Газета.ру. Прибывшие врачи выявили предынсультное состояние и предложили госпитализацию. Однако Ефремов отказался ехать в больницу и объяснил, что просто перенервничал из-за матча «Спартак» — «Сочи».

Сын актера заявил, что не обнаружил в квартире отца бутылок или другие признаки, указывающие на то, что Ефремов был пьян.

«Спартак» сыграл с «Сочи» со счетом 2:2, причем в ворота московской команды судья назначил два пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата России. Однако пока соответствующие документы он не подавал.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил об ухудшении состояния здоровья актера, а также добавил, что его подзащитный наотрез отказывается от госпитализации. По словам Пашаева, актер очень переживает из-за всего происходящего.