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    10 августа 2020, 15:02

    Ефремову стало плохо, но он отказывается от врачей — адвокат

    Андрей Фишер , Ксения Басырова

    Состояние здоровья Михаила Ефремова сильно ухудшилось за последние дни. Однако актер отказывается обращаться к врачам. Об этом 360 рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
    Ефремову стало плохо, но он отказывается от врачей — адвокат

    «Я разговаривал с Ефремовым вчера, даже поругался с ним, потому что он не хочет вызывать врачей. Хотя в последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Также ему стало очень плохо два дня назад», — заявил Пашаев.

    По словам защитника Ефремова, актер сильно переживает из-за всего происходящего.

    «Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же», — подытожил Пашаев.

    По словам адвоката, он ничего не знает про состояние здоровья Ефремова на 10 августа, потому что сейчас находится в командировке в Новосибирске. Но уже вылетает в Москву и все выяснит.

    Ранее СМИ сообщили, что Ефремову неоднократно вызывали скорую помощь за последние дни. Однако он отказывается от госпитализации и придет на судебное заседание, которое состоится 11 августа.

    Авария с участием Михаила Ефремова случилась 8 августа. Водитель фургона, в который врезалась машина актера, получил серьезные травмы и скончался в больнице. Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

    Новости SMI.FM