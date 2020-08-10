Состояние здоровья Михаила Ефремова сильно ухудшилось за последние дни. Однако актер отказывается обращаться к врачам. Об этом 360 рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Я разговаривал с Ефремовым вчера, даже поругался с ним, потому что он не хочет вызывать врачей. Хотя в последнее время состояние его здоровья сильно ухудшилось. Также ему стало очень плохо два дня назад», — заявил Пашаев.

По словам защитника Ефремова, актер сильно переживает из-за всего происходящего.

«Ежедневные судебные заседания уничтожают его. Он очень сильно переживает. Ему все это не безразлично. Погиб человек же», — подытожил Пашаев.

По словам адвоката, он ничего не знает про состояние здоровья Ефремова на 10 августа, потому что сейчас находится в командировке в Новосибирске. Но уже вылетает в Москву и все выяснит.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремову неоднократно вызывали скорую помощь за последние дни. Однако он отказывается от госпитализации и придет на судебное заседание, которое состоится 11 августа.

Авария с участием Михаила Ефремова случилась 8 августа. Водитель фургона, в который врезалась машина актера, получил серьезные травмы и скончался в больнице. Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.