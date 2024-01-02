Общество 02 января 2024, 23:00 Мигранты должны будут уведомлять МВД о начале работы в России МВД: иностранцы должны будут заполнять форму о начале работы в России с 7 января РИА «Новости»

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Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут с 7 января 2024 года сообщать об этом в МВД РФ. Ведомство уже утвердило форму соответствующего уведомления, сообщило РИА «Новости».

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», — говорится в приказе ведомства, который вступит в силу 7 января.

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Приезжие смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке.

К ней придется приложить копию трудового договора или копию гражданско-правового договора на выполнение работ, причем во втором случае в форме необходимо указать сведения о соглашении, если оно было заключено в устной форме.

Уведомление можно будет передать лично или по почте. Возможен и третий вариант — подать через портал госуслуг в электронном формате, уточнил kp.ru.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что задержанных в новогоднюю ночь в городе мигрантов выдворят из России.