Происшествия 02 января 2024, 22:12 Задержанных в новогоднюю ночь в Петербурге мигрантов выдворят из России Суды Петербурга: 40 задержанных в новогоднюю ночь мигрантов выгонят из России РИА «Новости»

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После массового задержания иностранцев в центре Санкт-Петербурга по подозрению в нарушении миграционного законодательства перед судом в минувший понедельник, 1 января, предстали 27 задержанных. Каждому из них выписали штраф и назначили самостоятельный или подконтрольный выезд за пределы России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В ведомстве подчеркнули, что еще двум иностранцам назначили только штрафы, еще двоих вывели из-под судебного производства из-за отсутствия состава преступления.

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Судебное разбирательство не обошлось без прямого обмана подсудимого. Один из участников процесса заявил, что является студентом и он находится в России на законных основаниях. Но предъявленный студенческий билет оказался действительным до 31 декабря 2023 года, а в ходе дополнительных вопросов судьи выяснилось, что иностранца отчислили из вуза еще в 2020 году.

Как сообщило РИА «Новости», во вторник, 2 января, районные суды Санкт-Петербурга продолжили разбирательства с нарушившими миграционное законодательство иностранцами. В результате они вынесли еще 13 приговоров о депортации мигрантов со штрафами.

Обеспечивающие порядок в центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции в качестве профилактической меры задержали в новогоднюю ночь около трех тысяч иностранцев. После доставки в отдел выяснилось, что 600 человек находятся на территории России незаконно.