Общество 16 июля 2023, 13:14 Мигрантов в Новосибирске при помощи листовок призвали уехать на родину Журналист Сокольникова: листовки с призывом мигрантам уехать домой повесили в Новосибирске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестные расклеили в Новосибирске листовки с призывом к мигрантам уехать на родину. Бумаги заметили на остановках общественного транспорта. Фотографии опубликовала в своем Twitter местная журналистка Лариса Сокольникова.

«На остановках на Затулинке вот такие наклейки появились», — подписала снимок Сокольникова.

Реклама

На плакате — обращение к мигрантам. Им сообщили «хорошие новости» о том, что «границы открыты» и рабочие могут «уехать домой и помочь экономике своей страны». Ниже изобразили флаги Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Армении и Туркмении.

Весной в Сети появился ролик, адресованный жителями Новосибирска президенту Владимиру Путину. Люди пожаловались на засилье мигрантов, сообщило издание «Сиб.фм». Активистка Жанна Олейникова заявила, что жители улицы Хилокская не имеют отношения к видеозаписи и добавила, что новосибирцы с уважением относятся к мигрантам, но требуют соблюдения законов всеми — и местными, и приезжими.

Ранее на рост числа мигрантов пожаловались в Турции. Из-за этого во всех районах Стамбула прекратили выдачу видов на жительство.