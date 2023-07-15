Мир 15 июля 2023, 20:04 Турция приостановила выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле — СМИ Milliyet: Турция запретила выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле из-за растущей миграции Stefan Kostoski / Unsplash

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Во всех районах Стамбула иностранцам запретили выдавать вид на жительство, сообщила газета Milliyet. По данным издания, турецкие власти приняли такое решение из-за растущего уровня миграции. Однако для некоторых категорий приезжих исключение все же сделали.

Авторы статьи напомнили, что раньше подобный запрет действовал лишь в 10 городских районах, теперь его распространили на все 39. Продолжили выдачу документов только тем, кто прибывает в Стамбул на учебу, для лечения или ведения международной торговли.

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По данным властей республики, в 2022 году в Турции проживали 5,4 миллиона иностранцев. Большая их часть — 1,294 миллиона — сосредоточилась в Стамбуле. Около полумиллиона из них — беженцы из Сирии. Журналисты отметили, что правоохранители начнут привлекать к ответственности тех, кто будет сдавать жилье нелегальным мигрантам.

В конце прошлого года стало известно, что россияне стали чаще приобретать недвижимость за границей. В числе приоритетных направлений — Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.