Путин призвал высылать мигрантов, виновных в разжигании экстремизма

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России заявил, что любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны караться незамедлительной высылкой. В России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы, у них должна быть возможность без волокиты оформить все документы, при этом считает президент.

Также глава государства подчеркнул, что преступность в общественных местах в РФ сократилась.

«Хочу поблагодарить коллектив МВД за работу», — добавил он.

Президент также назвал наступательную борьбу с криминалом приоритетом для МВД России. И поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в России.

Отдельно он остановился на том, что «расширение прав российских полицейских не должно нарушать права граждан», и предложил создать единую систему социального сопровождения подростков, склонных к преступлениям.