МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения патрульного самолета армии Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным ТАСС, самолет Норвегии был обнаружен средствами контроля воздушного пространства у границ России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31», — рассказали в центре.

Объект определили как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». Российский истребитель сопроводил его над Баренцевым морем. Границы России нарушены не были.

После того, как норвежский самолет удалился, истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — уточнили в центре.

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