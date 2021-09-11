МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения патрульного самолета армии Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
По данным ТАСС, самолет Норвегии был обнаружен средствами контроля воздушного пространства у границ России.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31», — рассказали в центре.
Объект определили как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». Российский истребитель сопроводил его над Баренцевым морем. Границы России нарушены не были.
После того, как норвежский самолет удалился, истребитель вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — уточнили в центре.
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