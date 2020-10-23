Миф о детях как основных переносчиках коронавируса опровергли

Специалисты не нашли подтверждения версии о том, что дети переносят COVID-19 бессимптомно или являются носителями вируса. Заражают их именно взрослые, а не наоборот.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян напомнил РИА «Новости» о первоначальном предположении, что школьники являются активными переносчиками коронавирусной инфекции.

«В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало: <…> не дети заражают пожилых, а пожилые — детей», — подчеркнул он.

Изначально предположение появилось, пояснил Тотолян, поскольку было известно, что дети болеют редко, бессимптомно и переносят вирус.

Эпидемиолог заметил, что размножаться в организме вирус способен только в том случае, если сумеет проникнуть в клетки. «Входом» для инфекции служит рецептор ACE2. Чем старше человек, тем больше его в организме.

«Здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — заметил Тотолян.

Кроме того, из-за этой же особенностей у ребенка на слизистых будет меньше вирусных частиц. И источником инфекции он является в меньшей степени, чем взрослый.