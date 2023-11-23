23 ноября 2023, 16:25
МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова
МИД России назвал гибель журналиста Максудова невосполнимой утратой
Гибель военного корреспондента «России-24» Бориса Максудова стала невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества в стране. На это указали в заявлении пресс-службы МИД России.
«Скорбим по кончине журналиста телеканала „Россия-24“ Бориса Максудова. Для журналистского сообщества России это невосполнимая утрата. В наших сердцах навсегда останется память о нем как о яркой творческой личности и талантливом профессионале», — отметили в ведомстве.
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В МИД добавили, что благодаря самоотверженной работе Максудова мир увидел правду о том, что происходит в зоне боевых действиях, а также террористических методах киевского режима.
«Выражаем его близким и родным свои искренние соболезнования», — добавили в МИД.
О смерти Максудова стало известно утром в четверг, 23 ноября. Журналист Владимир Соловьев сообщал, что днем ранее военкор получил тяжелые ранения, медики боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными.
Журналистика
МИД РФ
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