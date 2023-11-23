Общество 23 ноября 2023, 16:25 МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова МИД России назвал гибель журналиста Максудова невосполнимой утратой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гибель военного корреспондента «России-24» Бориса Максудова стала невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества в стране. На это указали в заявлении пресс-службы МИД России.

«Скорбим по кончине журналиста телеканала „Россия-24“ Бориса Максудова. Для журналистского сообщества России это невосполнимая утрата. В наших сердцах навсегда останется память о нем как о яркой творческой личности и талантливом профессионале», — отметили в ведомстве.

Реклама

В МИД добавили, что благодаря самоотверженной работе Максудова мир увидел правду о том, что происходит в зоне боевых действиях, а также террористических методах киевского режима.

«Выражаем его близким и родным свои искренние соболезнования», — добавили в МИД.

О смерти Максудова стало известно утром в четверг, 23 ноября. Журналист Владимир Соловьев сообщал, что днем ранее военкор получил тяжелые ранения, медики боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетными.