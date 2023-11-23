Важное 23 ноября 2023, 09:40 Скончался военкор Борис Максудов, раненный после удара ВСУ Погиб раненный после удара ВСУ военкор Борис Максудов РИА «Новости»

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Военный корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался после ранения в результате удара ВСУ. Об этом сообщил его коллега, журналист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

«В шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений, ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал телеведущий.

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Он уточнил, что военкор умер по дороге в Джанкое. Накануне боевики ВСУ ударили по группе российских журналистов с беспилотника. Обозреватели готовили материал об украинских атаках в Запорожской области. На группу сбросили осколочный боеприпас. В министерстве обороны сообщили, что в результате атаки пострадал корреспондент «России 24» Максудов.

Военного корреспондента сразу эвакуировали в медицинское учреждение оборонного ведомства. На тот момент сообщали, что жизни Максудова ничего не угрожает. Медики оказали ему необходимую первую помощь.