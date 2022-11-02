МИД России счел нерациональным запрет на въезд в страну для жителей Запада | 360°

Общество 02 ноября 2022, 07:38 МИД России счел нерациональным запрет на въезд в страну для жителей Запада Замглавы МИД РФ Иванов: вводить зеркальные ограничения на въезд для стран ЕС нерационально РИА "Новости"

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Заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов считает нерациональным вводить зеркальные ограничения странам Запада в ответ на запрет въезда россиянам. От этого никто не выиграет, а проиграют обычные люди, отметил Иванов в интервью РИА «Новости».

Комментируя запрет Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии и Финляндии на въезд туристов из Российской Федерации, замглавы МИД констатировал, что никто не может стать победителем в «игре на разрушение международных отношений». Зато проигрывают жители, которые не могут увидеться с близкими, поехать на учебу или лечение, спортивные и культурные мероприятия.

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Он назвал «мелочными» попытки стран Прибалтики и «примкнувших к ним соседей» доказать, что поездка в ЕС — «привилегия для очень узкого круга „хороших русских“».

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Ранее, еще в сентябре, официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит Прибалтике на ее меры, но не в ущерб своим жителям, и сама закрываться ни от кого не собирается.