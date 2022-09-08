Россия ответит Прибалтике на запрет въезда, но не в ущерб своим жителям — Захарова | 360°

Общество 08 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Россия ответит Прибалтике на запрет въезда, но не в ущерб своим жителям — Захарова Захарова: Россия примет ответные меры после запрета на въезд в Прибалтику РИА «Новости»

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Россия ответит на ограничения въезда россиян в Евросоюз, но меры будут приниматься не во вред ее гражданам, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом написал ТАСС.

Захарова заметила, что у решения стран Прибалтики ограничить въезд россиян в Шенгенскую зону нет правовой основы. Евросоюз «запирает свою клетку изнутри», но на внутриполитической ситуации в России это не скажется, прокомментировала дипломат.

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«Хотела бы подчеркнуть, что, как и другие нелегитимные односторонние ограничения ЕС, данные меры, вопреки расчетам их авторов, неспособны расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, а тем более изменить курс нашей страны», — заявила Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что Россия не собирается закрываться от жителей стран Евросоюза — любой, кто захочет сюда приехать, будет иметь такую возможность. Представитель МИД также указала на то, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией Евросоюзом не отвечает интересам жителей его стран.

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