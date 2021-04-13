МИД России посоветовал США держать военные корабли подальше от Крыма

Появление военных кораблей США в Черном море — это прямая провокация, цель которой сыграть на нервах у России. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что никакого результата действия американских военных не принесут.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют», — привел цитату Рябкова ТАСС.

Он особо отметил, что подобная игра на нервах у России и испытание на прочность ни к чему не приведет.

По словам Рябкова, подобные маневры военных кораблей США используют в качестве инструмента геополитики. Подобным образом в прошлом действовала Великобритания, называя себя «владычицей морей».

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», — призвал заместитель министра.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции напомнило, что США предупредили Анкару о проходе через Босфор в Черное море двух военных кораблей. Они останутся в акватории с 14−15 апреля до 4−5 мая.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что маневры носят «рутинный характер». По его словам, США действуют в рамках принятой конвенции Монтре.

СМИ сообщили, что появление военных кораблей США в Черном море станет «особым посланием» для России и знаком поддержки Украины.