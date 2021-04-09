Власти США уведомили Турцию о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

«В соответствии с конвенцией Монтре нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море. Корабли будут находиться в Черном море до 4 мая», — сказал он.

Источник отметил, что, согласно уведомлению, военные корабли США войдут в Черное море 14 и 15 апреля.

Накануне CNN со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны сообщил, что США намерены отправить военные корабли в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.

Более того, источник добавил, что ВМС США регулярно направляют туда свой флот, но сейчас это решение будет означать «особое послание» для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для России. По его словам, Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион.