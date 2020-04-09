МИД России попросил перевести Ивкина под домашний арест

Российский МИД обратился к французскому с просьбой рассмотреть возможность перевода Ивкина под домашний арест во Франции или на родине. Такую меру призвали установить на период ожидания судебного приговора.

Генеральный консул России в Марселе связался с генеральным прокурором Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс. Он обратил внимание на положение задержанного фаната, которое усложнилось из-за пандемии коронавируса в мире. По словам консула, следует подумать о возможном переводе Ивкина под домашний арест.

«Письмо МИД России датировано 30 марта, генерального консула РФ — 31 марта. Скорее всего, оба документа в начале апреля были направлены французской стороне. Я полагаю, что в течение одной-двух недель у нас должно быть понимание», — отметил Куршин.

Депутаты Госдумы помогли в реализации обращений к французским властям.

«Именно поэтому у нас есть, с одной стороны, обращение от имени консульства Российской Федерации к генеральному прокурору, и с другой — обращение от имени министерства иностранных дел к МИД Франции. Надо признать, что российские власти нас сегодня слышат и стараются помочь в рамках своих полномочий и компетенций. Понятно, что не все сегодня возможно ввиду ограничений, связанных с пандемией», — пояснил юрист.

В тюрьме, где находится Ивкин, обнаружили десять заключенных с осложнениями из-за коронавируса, а шесть надзирателей поместили на карантин с диагнозом коронавирусная инфекция.

«Каких-либо средств защиты, понятное дело, нет. Врачи общаются „через губу“. Сами надзиратели не всегда надевают маски и перчатки при постоянном контакте с заключенными», — уточнил Куршин.

Ранее адвокат Михаила Ивкина Жюльен Пинелли оценил перспективы дела.