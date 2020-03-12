Адвокат болельщика Ивкина спрогнозировал развитие его дела

Юрист уточнил, что Ивкина не обвиняют в попытке убийства. Футбольного фаната подозревают «в проявлении насилия, приведшего к инвалидности пострадавшего».

«Мы надеемся, что Французский криминальный суд признает, что у Михаила Ивкина не было умысла нанести ущерб здоровью господина Бейча. Михаил просто пытался защитить себя во время беспорядков. Если суд признает наши доводы, это сильно снизит строгость наказания», — пояснил Пинелли.

Адвокат отметил, что из-за специфики законодательства он не может до суда предположить сроки и характер наказания.

«Во Франции это работает так: закон определяет максимально возможное наказание, а судья может его „скостить“ до того срока, который посчитает нужным. По этой причине на данной стадии мы не можем прогнозировать, какое наказание получит Михаил Ивкин. Как я уже говорил, многое будет зависеть от того, какой судья будет рассматривать дело», — заявил эксперт.

По его словам, связь с представителями дипломатической миссии России во Франции поддерживается регулярно. Тем не менее, Пинелли не отметил помощь российского правительства.

«Я знаю, что Михаил Ивкин встречался с представителями российского посольства, но я не думаю, что эти встречи также можно назвать помощью в решении этого дела», — добавил адвокат.

Он подчеркнул, что «Михаил Ивкин — не хулиган».

«Он не был судим в России. Его близкие друзья и родственники могут поддержать его, продемонстрировав его настоящий характер: что он хороший отец, муж, спортивный тренер. Все остальные могут поддержать Ивкина, продемонстрировав, что Россия уважает спортивные ценности, не приветствует насилие в спорте, особенно в футболе, а факт, что ты болеешь на стадионе за свою команду, не делает тебя и его — Михаила Ивкина — футбольными хулиганами», — заметил Пинелли.

Юрист посчитал, что пикеты у французского посольства лишь покажут поддержку Ивкина в России, но не подействуют на ход его дела.

«Поддержка Ивкина в социальных сетях может быть более продуктивной: она не только покажет, что у него в России есть поддержка, но и, возможно, позволит разрушить карикатурный стереотип о русских футбольных хулиганах, существующий у нас во Франции. Доходит до того, что я слышал заявления, будто российское правительство поддерживает хулиганизм. При этом мы знаем, что в России хулиганов преследуют и наказывают весьма сурово. Подобная поддержка может показать, что господин Ивкин не хулиган, а болельщик, спортсмен, уважающий правила, разделяющий спортивные ценности», — поделился мнением адвокат.

Он обратил внимание на то, что суд над Ивкиным начнется примерно в марте 2021-го года.

Ранее правозащитник Мария Бутина высказалась о ситуации с российским футбольным болельщиком Михаилом Ивкиным.