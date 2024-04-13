Общество 13 апреля 2024, 19:58 МИД России ответило на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии Захарова: проверка МВД показала, что Россия уважает Венскую конвенцию РИА «Новости»

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Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии.

«Еще раз подтверждаем уважение Россией Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование коллег в МВД дополнительно это подчеркивает», — указала дипломат.

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МВД начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы после жалоб, которые поступили от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ходе профилактического обхода правоохранители попросили жительницу квартиры в доме на Нижегородской улице предъявить документы, но та отказалась, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что полицейские нарушили положение Венской конвенции, и потребовало привлечь виновных к ответственности.