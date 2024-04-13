Мир 13 апреля 2024, 02:02 Киргизия ответила на проверку дипломата Жолдошбекова в Москве МИД Киргизии выразил беспокойство из-за визита полиции к семье дипломата в РФ РИА «Новости»

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Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили на сайте киргизский МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, в пятницу прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

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«Киргизская сторона выразила ему озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — отметили в сообщении.

В МИД пояснили, что своими действиями полицейские нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. Недопустимый случай требует тщательного разбирательства, чтобы «привлечь виновных лиц к ответственности». Российский посол выразил сожаление в связи с случившимся.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», 8 апреля двое сотрудников МВД России прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его пребывания на территории страны.

Ранее министерство миграции и социального обеспечения Киргизии предупредило, что граждан страны пытаются вербовать для совершения терактов в России.