МИД России опроверг слова Зеленского о готовящейся встрече «Нормандской четверки»

Заявление Украины о том, что все стороны готовы к встрече в «нормандском формате», не является правдой. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Я скажу, что это неправда», — сказал Руденко РИА «Новости».

По его словам, на переговорах в Берлине 11 сентября заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул, что пока нет оснований для проведения нового саммита.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новую встречу «Нормандской четверки». В нее входят Россия, Украина, Германия и Франция. Они пытаются урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Зеленский утверждал, что якобы все страны согласились на переговоры. Он также отметил, что до этого должна пройти встреча советников.

Возглавлявший офис президента Украины Андрей Богдан рассказал в одном из недавних интервью о том, что во время «нормандского саммита» в Париже в декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин уважительно разговаривал с Зеленским и пытался найти решение по Донбассу.