МИД России назвал главную цель Североатлантического альянса

Североатлантический альянс после долгих лет эволюции сегодня снова возвращается к своему состоянию 1949 года. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала НТВ.

По его словам, сейчас снова четко прослеживается одна единственная цель — парировать некую угрозу с Востока. «Фактически сегодня она живет по схемам холодной войны», — заключил представитель ведомства.

Ранее о деятельности НАТО высказался и российский министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что сейчас Североатлантический альянс последовательно стягивает свои вооруженные силы к российским границам. При этом, отметил Шойгу, постоянно звучат призывы сдерживать Россию в военном плане. Шойгу добавил, что на данный момент альянс нельзя назвать готовым к равноправному диалогу.

21 октября прозвучало резкое заявление от министра обороны ФРГ. Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо занять четкую позицию для противостояния неким российским угрозам. Она сказала, что Россия якобы разжигает кризис с мигрантами, который возник на границах Белоруссии и стран ЕС.