НАТО призвали пригрозить России оружием

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — сказала политик.

По ее словам, Россия неоднократно вторгалась в воздушное пространство упомянутых стран. Кроме того, министр обвинила Россию в регулярных кибератаках и провоцировании миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза, добавило ИА НСН.