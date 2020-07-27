МИД России направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

По словам Пискарева, в нотах говорится о том, что действия диппредставительств нарушают «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», сообщила «Газета.ru».

В конце июня посольство США в Москве вывесило на своем здании флаг ЛГБТ в честь «Месяца гордости» ЛГБТ, который в США проходит в июне. Затем то же самое сделало посольство Британии в Москве "в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы».