    25 июня 2020, 16:01

    МИД отреагировал на вывешенный посольством США в России ЛГБТ-флаг

    Дарья Морозова

    Посольство Америки в России вывесило на здании радужный флаг в честь «Месяца гордости» ЛГБТ, который в США проходит в июне. Об этом сообщил портал «Русская планета».

    В ответ на это в аккаунте МИДа России выложили гимн гей-бара «Голубая устрица» из «Полицейской академии».

    По данным «Интерфакса», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы».