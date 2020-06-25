МИД отреагировал на вывешенный посольством США в России ЛГБТ-флаг

В ответ на это в аккаунте МИДа России выложили гимн гей-бара «Голубая устрица» из «Полицейской академии».

По данным «Интерфакса», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы».