МИД отреагировал на вывешенный посольством США в России ЛГБТ-флаг
Посольство Америки в России вывесило на здании радужный флаг в честь «Месяца гордости» ЛГБТ, который в США проходит в июне. Об этом сообщил портал «Русская планета».
В ответ на это в аккаунте МИДа России выложили гимн гей-бара «Голубая устрица» из «Полицейской академии».
По данным «Интерфакса», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в любом случае любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее в нашей стране по закону недопустимы».