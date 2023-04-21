Общество 21 апреля 2023, 19:03 МИД России заявил о неконтролируемом характере гонки ракетных вооружений МИД РФ: гонка ракетных вооружений приобретает неконтролируемый характер РИА «Новости»

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Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер. Об этом написал в статье для журнала «Международная жизнь» посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

Дипломат напомнил, что договоры России и США о противоракетной обороне, а также о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестали действовать уже давно. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает в 2026 году, при этом Россия в силу обстоятельств приостановила его выполнение. Машков отметил, что Китай наращивает свои ракетные возможности. Есть и другие страны, которые обладают или стремятся создать такое вооружение.

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«Мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями. В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер», — указал дипломат.

Машков пояснил, что США и их союзники наращивают ракетное вооружение для достижения превосходства над Россией и Китаем. По словам посла, РФ после истечения ДСНВ нужно быть готовой к любым сценариям.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля во время послания Федеральному собранию. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что решение приняли из-за того, что США не выполняли требование соглашений, и теперь шансы двух стран будут равными.