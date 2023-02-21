Эксклюзив 21 февраля 2023, 14:40 «Уравнивает наши шансы». Приостановку участия России в ДСНВ назвали оправданной Военный журналист Борзенко: приостановка членства в ДСНВ уравняет шансы России и США РИА «Новости»

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Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что решение приняли из-за того, что США не выполняли требование соглашений, и теперь шансы двух стран будут равными.

«При подписании этих договоров они (США — прим. ред.) нас обманули, в свое время они говорили про морские ракеты, а потом стали устанавливать эти ракеты на земле. В этих договорах было много несправедливого по отношению к нам», — отметил специалист.

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По словам Борзенко, если американская сторона не исполняет положения договора, то и России делать этого не стоит. Приостановка участия в ДСНВ не говорит о том, что РФ станет милитаризироваться, подчеркнул собеседник «360».

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«Где-то мы сможем развивать новые виды вооружений и ни перед кем об этом не отчитываться. До этого мы не должны были даже разрабатывать, вот как стоял вопрос <…> Это просто уравнивает наши шансы с американцами в разработках новых видов оружия или доработках старого», — уточнил военный журналист.

Борзенко высказался и о ядерном оружии. По его словам, оно стоит на страже интересов России и является средством сдерживания в гонке вооружений. Россия никогда не применит его первой, отметил эксперт.

Ранее в США заявляли о готовности к диалогу с Россией на тему продления ДСНВ. Американские власти добавили, что исполнение положений договора важно для обеспечения национальных интересов Штатов.