МИД анонсировал новые ограничения из-за «омикрона»

Оперативный штаб вскоре объявит о новых ограничениях для сдерживания распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

Некоторые решения, по словам представителей министерства, принимались уже в пятницу, написало РИА «Новости».

«Омикрон»-штамм впервые выявили в Африке, ЮАР в ноябре 2021 года. Ученые заявили, что он очень заразен. Случаи заражения этим вариантом вируса уже зафиксировали в разных странах. Например, в Ботсване, Израиле, Бельгии, Нидерландах, Гонконге, Германии и Чехии. В России заражений этим штаммом на данный момент не зафиксировано.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в разговоре с «360» заявил, что у этот штамма уже множество мутаций. Он, судя по всему, заражает быстрее, чем «дельта»-штамм.

Чумаков ответил, что этим видом ковида в Африке болеют много людей с иммунодефицитом. По его словам, вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации.