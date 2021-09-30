Миасским школьникам стали раздавать шаурму за двойки

Миасские рестораторы организовали акцию поддержки школьников с низкой успеваемостью. В городском кафе в первые недели учебы за двойки детей бесплатно угощали едой, сообщило издание «Подъем».

Проведение акции вызвало неоднозначную реакцию среди населения. Школьники и студенты оценили предложение, а вот их родители заподозрили заведение в преследовании антиобразовательных целей.

Некоторые горожане предположили, что ради заманчивого предложения школьники могут намеренно получать плохие оценки. Владельцы заведения поспешили успокоить общественность — представитель кафе заявил, что предложение было нацелено на то, чтобы приободрить расстроенных двойками учеников. Действие акции завершилось 15 сентября.

Ранее специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова назвала шаурму самым диетическим видом фастфуда. При этом она отметила, что у всех заведений общепита в обязательном порядке должна быть лицензия на осуществление деятельности.