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    07 сентября 2020, 14:12

    Диетолог: шаурма — самая диетическая еда из фастфуда

    Анастасия Кременчугская

    Ольга Бурлакова, специалист по оздоровлению, натуропат, автор метода «Система осознанного оздоровления — СО2», в беседе с РИА ФАН рассказала, чем вреден фастфуд.
    Диетолог: шаурма — самая диетическая еда из фастфуда

    По ее словам, один из главных факторов — отсутствие санитарных норм при приготовлении, что может стать причиной отравления. Бурлакова подчеркнула, что у всех общепитов должна быть лицензия на осуществление своей деятельности. Помимо этого, необходимо иметь документы и сертификаты на продукты, из которых готовятся блюда.

    Бурлакова рассказала, что любой человек может запросить в общепите всю документацию, там же должны ее предоставить.

    «Хорошо, когда у вас есть возможность наблюдать за процессом приготовления. Человек, собирающий ваш бургер, шаверму или начиняющий пирожки, обязательно должен быть в перчатках. Поверхность, на которой готовится или собирается блюдо, также должна быть идеально чистая», — пояснила специалист.

    Она также подчеркнула, что, если человек принимает у вас деньги, после этого он обязан поменять перчатки.

    Второй важный фактор — сами продукты. Особенно дрожжевое тесто, которая является крайне тяжелым для переваривания. Третье — то, как готовят блюда в фастфуде. Из-за большого добавления масла вредность продукта только увеличивается.

    Из всего фастфуда Бурлакова выделяет шаурму, так как она является почти диетическим продуктом, благодаря тому, что туда добавляют курицу, свежие овощи, а также там отсутствует масло.

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