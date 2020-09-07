По ее словам, один из главных факторов — отсутствие санитарных норм при приготовлении, что может стать причиной отравления. Бурлакова подчеркнула, что у всех общепитов должна быть лицензия на осуществление своей деятельности. Помимо этого, необходимо иметь документы и сертификаты на продукты, из которых готовятся блюда.

Бурлакова рассказала, что любой человек может запросить в общепите всю документацию, там же должны ее предоставить.

«Хорошо, когда у вас есть возможность наблюдать за процессом приготовления. Человек, собирающий ваш бургер, шаверму или начиняющий пирожки, обязательно должен быть в перчатках. Поверхность, на которой готовится или собирается блюдо, также должна быть идеально чистая», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула, что, если человек принимает у вас деньги, после этого он обязан поменять перчатки.

Второй важный фактор — сами продукты. Особенно дрожжевое тесто, которая является крайне тяжелым для переваривания. Третье — то, как готовят блюда в фастфуде. Из-за большого добавления масла вредность продукта только увеличивается.

Из всего фастфуда Бурлакова выделяет шаурму, так как она является почти диетическим продуктом, благодаря тому, что туда добавляют курицу, свежие овощи, а также там отсутствует масло.