Общество 22 ноября 2023, 16:43 Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия» стартовала в Москве Международная конференция «Большая Евразия» пройдет в Москве с 22 по 24 ноября Freepik

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В Москве в Университете мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского стартовала трехдневная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». Она будет проходить с 22 по 24 ноября.

«Такие мероприятия — это обмен опытом и какие-то новые знания о том, что вообще происходит в других корпорациях, других странах. Это очень важно, потому что иногда не хватает опыта. Когда ты применяешь его уже в своей практической деятельности, то это дает повышение эффективности», — отметил заместитель председателя НТС ГК «Ростех» Александр Каширин.

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В рамках мероприятия доктора наук, лучшие теоретики и практикующие специалисты со всей России и других стран обсудят варианты изменения будущего к лучшему. Наиболее действенные предложения опубликуют в тематических изданиях и реализуют на практике.

Участники конференции обсудят как внутригосударственные, так и межрегиональные вопросы, стоящие наиболее остро. Так, в первый день конференции профессор Института пограничной службы Республики Беларусь Николай Карпилея презентовал новую философию геополитики.

«Мною разработана геополитическая формула добра и мира. Это взгляд с Республики Беларусь, Российской Федерации и в целом с востока на мир, который можно построить, опираясь на сохранение духовно-нравственных ценностей, защиту культурной среды», — заявил он.

Ранее сотрудничество института культуры в Химках с Китаем обсудили на встрече в Общественной палате. Она была посвящена предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства.