Подмосковье 22 ноября 2023, 15:08 Сотрудничество института культуры в Химках с Китаем обсудили на встрече в Общественной палате Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Международная встреча, посвященная предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства прошла в Общественной палате Российской Федерации. Участие в ней приняла делегация Московского государственного института культуры в Химках. Среди основных тем — сотрудничество вуза с Китаем.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Одним из главных вопросов для обсуждения стали соглашение между Россией и Китаем в области театрального и циркового туризма. Обсудили также перспективы совместных творческих проектов.

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«Мероприятие было направлено на стимулирование диалога и обмена знаниями между представителями театров и цирков России и Китая в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС <…> в 2024–2025 годах, в частности Года Китая в России в 2024 году», — рассказали в пресс-службе Московского государственного института культуры.

На конференции выступил основатель «Театра кошек» Юрий Куклачев, художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

«Китай является одним из крупнейших и наиболее перспективных рынков для артистов со всего мира. Сотрудничество с китайскими коллегами и участие в местных фестивалях и проектах позволит артистам познакомиться с уникальной культурой и традициями страны, а также привлечь внимание местной аудитории к своим работам», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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