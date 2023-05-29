Эксклюзив 29 мая 2023, 10:30 Метеоролог назвала 1 июня самым жарким днем за первую неделю лета в Москве Метеоролог Позднякова: москвичам не стоит ждать жару в начале лета Сайт мэра и правительства Москвы

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К концу недели в столице значительно похолодает. Температура воздуха в дневное и ночное время опустится до +11 градусов. Начало лета прогнозируется дождями и грозами, сообщила телеканалу «360» метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова.

«Самым комфортным днем для проведения досуга станет четверг, 1 июня. Температура воздуха ночью и днем в целом поднимется +25 градусов. В остальные дни рабочей недели — +23 днем, +13 ночью», — рассказала она.

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В Москву идет северный поток ветра. Вместе с ним в столице снизится температура, пройдут кратковременные дожди и местами грозы. Смена погоды ожидается в среду.

«В области сегодня ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов. В следующие дни недели — +9…+14. Днем воздух прогреется до +23 градусов», — добавила Позднякова.

В заключение эксперт подчеркнула, что после выходных холодный атмосферный фронт отступит, и в Москву придет тепло. Ночью температура составит +10…+13 градусов, днем — +20…+22.

По словам синоптика Александра Шувалова, в столице будут настоящие тропики: жара и ливни. Однако осадки будут кратковременными и заметят их не везде.