Москва 22 ноября 2023, 15:00 «Желтый» уровень опасности объявили в Москве на четверг Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за метели 23 ноября РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области в четверг, 23 ноября, из-за метели. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, местами в столице ожидаются метели. Предупреждение будет действовать в промежуток с 15 до 21 часа 23 ноября. В области аналогичные погодные условия продлятся с 14 до 21 часа.

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Кроме того, в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Он будет актуален с 21:00 22 ноября до 7:00 24 ноября.

Также жителям столицы сообщили о сильном ветре с 15:00 до 21:00 23 ноября.

В Подмосковье предупреждение о ветре будет действовать с 9 утра до 9 вечера 23 ноября, а о гололедице — с 21:00 22 ноября до 9:00 24 ноября.

Также москвичей предупредили о сильном снегопаде в четверг. В связи с этим специалисты ЦОДД призвали пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.