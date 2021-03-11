Метель в Башкирии замела проезд к 50 населенным пунктам. Фото

Минувшей ночью метель в Башкирии замела дороги к 50 населенным пунктам, где проживают почти семь тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Кроме того, накануне в соседней Челябинской области из-за непогоды для фур была закрыта трасса М-5 «Урал».

«Силы и средства Зилаирского, Федоровского, Хайбуллинского звеньев Башкирской территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности. В настоящий момент обстановка стабилизируется», — сообщили в ведомстве.

Некоторые дороги уже расчищены, на остальных участках продолжает работать спецтехника. Всего привлечено 58 единиц техники 75 человек.

Источник фото: соцсети

Ранее в МЧС предупреждали местных жителей об усилении ветра до 15-20 метров в секунду и ухудшении видимости до 500-1000 метров. Непогода также принесла с собой гололедицу, снежные заносы и накаты.

В соцсетях жители начали массово делиться фотографиями засыпанных снегом улиц. На некоторых снимках можно увидеть внушительную высоту сугробов. По данным Гидрометцентра, сейчас в Башкирии -20, местами дует сильный ветер.