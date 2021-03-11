Жителям Сибири пообещали аномальное потепление

В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни температура поднимется выше климатической нормы на восемь-десять градусов. Об аномальном потеплении в нескольких регионах ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Нетипично теплая погода уже с четверга установится в Средней Сибири и ДФО. В Иркутске столбик термометра поднимется до +8 градусов. В Красноярске ожидается около нуля. В Бурятии и Туве потеплеет до +4 градусов, а в Благовещенске и Амурской области — до +6…+8 градусов. Во Владивостоке ожидается температура +8…+9 градусов, в Хабаровске — +6…+8 градусов.

Между тем в некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается непогода. Снегопады и сильный ветер прогнозируют в ЦФО, на Кубани, в Башкирии, Ненецком автономном округе и Алтайском крае.

В Москве ночь на 10 марта оказалась самой холодной с начала весны. Температура опустилась до −20 градусов. Таких морозов не было с окончания Второй мировой войны, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.