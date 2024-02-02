Общество 02 февраля 2024, 02:06 Метель, свадьбы и птицы. Православные отметят Ефимов день 2 января «Известия»: православные верующие 2 февраля отметят Ефимов день РИА «Новости»

Читать 360tv в

Русская православная церковь 2 февраля почитает преподобного Евфимия Великого. Ефимов день еще называют Ефим Метельный, так как на него часто случаются обильные снегопады. О традициях праздника рассказали «Известия».

Святой Ефим был монахом и подвижником. На 30-м году жизни он ушел в Палестину и поселился в пещере, после чего создал на этом месте монастырь. По приданиям, во время Божественной литургии к нему сходил небесный огонь. Преподобный исцелял больных, кормил страждущих и предвидел будущее. К его обители тянулись паломники и странники, многих из них он обратил в христианство.

Реклама

И сегодня православные в Ефимов день молятся об исцелении, укреплении веры и помощи в нужде. Некоторые отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников.

На Руси в Ефимов день часто играли свадьбы. Считалось, что семьи, созданные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. К тому же вскоре после Ефимова дня начинался Великий пост, в течение которого венчаться было нельзя.

Ефимов день в народе также считали праздником птиц. Примерно в этот период после долгой зимы можно было услышат кукушку.

В Ефимов день не разрешается заниматься тяжелым трудом, ругаться и сквернословить, совершать дурные поступки. Не советуют брать в руки острые предметы. Также нельзя поднимать с земли деньги — считается, что это приведет к нищете.

Согласно народным приметам, погода в Ефимов день обычно неласковая: с сильным ветром, снегопадами и вьюгой. А еще по ней можно предсказывать, как скоро ждать весну. Если в Ефимов на улице метель, значит непогода будет и весной. Солнечный праздник обещает раннюю весну, а пасмурный — морозную.

Ранее «360» рассказал, как 25 января объединило два совершенно разных праздника: День студента и День святой великомученицы Татьяны.